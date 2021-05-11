Son Dakika
Merhum Prof. Dr. Esad Coşan Hocaefendi'nin Kudüs ve Selâhaddîn-i Eyyûbî ile ilgili sözleri sosyal medyada paylaşım rekorları kırıyor
Hakkari’de çekirge istilası
Hakkari’de havaların ısınmasıyla birlikte ortaya çıkan çekirge sürüsüne karşı belediye ekipleri harekete geçti.
HAKKARİ 11.05.2021, 10:08
Hakkari’de havaların ısınmasıyla birlikte ortaya çıkan çekirge sürüsüne karşı belediye ekipleri harekete geçti.
Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından kent genelini istila eden çekirge sürüsüne karşı ilaçlama çalışması başlatıldı. Havaların ısınmasıyla birlikte dün itibariyle çarşı merkezi ve mahallelerde görülen çekirge sürüsü, vatandaşlar arasında paniğe neden olmuştu. Belediyeye yapılan ihbarlar sonucu Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri hemen harekete geçerek çarşı merkezi ile park ve bahçeler başta olmak üzere 15 mahallede ilaçlama çalışması başlattı.Belediye yetkilileri, çekirge istilası bitene kadar geceli gündüzlü ilaçlama çalışmalarının devam edeceğini duyurdu.