banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Şampiyonluk için kritik maçlar bu akşam 
Şampiyonluk için kritik maçlar bu akşam 
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a 'nişanlıyla tatil' soruşturması!
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a 'nişanlıyla tatil' soruşturması!
700 bini aşkın kamu işçisinin ilave tediyeleri bugün hesaplara yatırılacak
700 bini aşkın kamu işçisinin ilave tediyeleri bugün hesaplara yatırılacak
Kritik maçların hakemleri açıklandı!
Kritik maçların hakemleri açıklandı!

Hakkari’de çekirge istilası

Hakkari’de havaların ısınmasıyla birlikte ortaya çıkan çekirge sürüsüne karşı belediye ekipleri harekete geçti.

HAKKARİ 11.05.2021, 10:08
Hakkari’de çekirge istilası

Hakkari’de havaların ısınmasıyla birlikte ortaya çıkan çekirge sürüsüne karşı belediye ekipleri harekete geçti.

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından kent genelini istila eden çekirge sürüsüne karşı ilaçlama çalışması başlatıldı. Havaların ısınmasıyla birlikte dün itibariyle çarşı merkezi ve mahallelerde görülen çekirge sürüsü, vatandaşlar arasında paniğe neden olmuştu. Belediyeye yapılan ihbarlar sonucu Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri hemen harekete geçerek çarşı merkezi ile park ve bahçeler başta olmak üzere 15 mahallede ilaçlama çalışması başlattı.

Belediye yetkilileri, çekirge istilası bitene kadar geceli gündüzlü ilaçlama çalışmalarının devam edeceğini duyurdu.
Yorumlar (0)
17°
açık