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Hakkari’de can dostlara yiyecek bırakıldı

Hakkari Belediyesi ekipleri, yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz hayvanların imdadına yetişti.

HAKKARİ 19.04.2021, 12:35
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Hakkari’de can dostlara yiyecek bırakıldı

Hakkari Belediyesi ekipleri, yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz hayvanların imdadına yetişti.

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri can dostları unutmadı. Yaz ve kış aylarında can dostları yalnız bırakmayan Hakkari Belediyesi, hayvanları beslemeye devam ediyor. Kent merkezinden 35 kilometre mesafede bulunan şehir çöplüğünde barınan can dostlara belediye ekipleri tarafından yiyecek bıraktı.

Can dostları kendi elleriyle büyük bir özenle besleyen belediye ekipleri, düzenli bir şekilde beslenme çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ettiler.
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