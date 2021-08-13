banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
AFAD'tan uyarı: Bu akşama dikkat!
AFAD'tan uyarı: Bu akşama dikkat!
Fener'e Kim Min-jae'den sonra ikinci Güney Koreli!
Fener'e Kim Min-jae'den sonra ikinci Güney Koreli!
Fenerbahçe'ye 268.5 milyon token geliri
Fenerbahçe'ye 268.5 milyon token geliri
Acun, 'Bizden kaynaklı değil' demişti! TV8'e şok ceza
Acun, 'Bizden kaynaklı değil' demişti! TV8'e şok ceza

Hakkari’de camiler dezenfekte edildi

Hakkari Belediyesi dezenfeksiyon ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında kentteki tüm camileri dezenfekte etti.

HAKKARİ 13.08.2021, 14:02
Hakkari’de camiler dezenfekte edildi

Hakkari Belediyesi dezenfeksiyon ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında kentteki tüm camileri dezenfekte etti.

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü dezenfeksiyon ekipleri, kentteki camileri hijyen kurallarına uygun bir şekilde dezenfekte etti. Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri, kentte bulunan tüm camilerde dezenfekte işlemi gerçekleştirildiğini belirttiler. Yetkililer, vatandaşların sağlıklı ve hijyenik bir ortamda ibadetlerini yerine getirmeleri için dezenfekte çalışmalarının devam ettiği ifade ettiler.
Yorumlar (0)
28°
açık