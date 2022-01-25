Hakkari’de buz sarkıntıları temizleniyor

Hakkari’de dondurucu soğukların etkisiyle çatılardaki buz sarkıtlarının 4 metreyi bulması üzerine belediye ekipleri müdahale etti.

Hakkari’de haftalardır etkili olan dondurucu soğuklar hayatı durma noktasına getirdi. Havaların geceleri eksi 20 dereceye kadar düştüğü ilde birçok binanın çatısında boyu 4 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu. Özellikle evlerin balkonları ve camlarının önlerini buzların kapatması ise görenleri şaşırttı.

Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, binalarda sarkan ve tehlike arz eden buz sarkıtlarını merdiven yardımıyla temizliyor.