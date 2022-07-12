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Hakkari’de bir haftada 2 köpeği yılan ısırdı

Hakkari’de yılanın ısırdığı köpeğe belediye veteriner ekipleri olay yerinde müdahale etti.

HAKKARİ 12.07.2022, 15:54
Hakkari’de bir haftada 2 köpeği yılan ısırdı

Hakkari’de yılanın ısırdığı köpeğe belediye veteriner ekipleri olay yerinde müdahale etti.

Hakkari’de havaların ısırması ile birlikte yılan ısırmaları arttı. Yukarı Merzan Mahallesinde Askerhanoğlu semtinde gelen ihbar üzerine Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Olay yerinde muayenesi yapılan Sivas cinsi köpeğin yılan tarafından ısırıldığını tespit edildi. Tüm tedavileri yapıldıktan sonra müşahede altına alındı. Bir hafta içerisinde iki köpeği yılan tarafından ısırıldı.

"Aracın çarptığı köpek öldü"

Ayrıca Van’dan Hakkari istikametine gelen araç tarafından ezilerek veteriner kliniğine getirilen sokak köpeğin yapılan muayenesinde bel kemiğin kırıldığı, organ yetmezliği olduğunu ve iç kanamanın olduğunu tespit edildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtaramadı.

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