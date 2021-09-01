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Hakkari’de "Bir Dolap Kitap, Bir Dolap Oyuncak" projesi

Hakkari Girişimci Kadınlar ve Sosyal Yardımlaşma Derneği tarafından "Bir Dolap Kitap, Bir Dolap Oyuncak" sosyal sorumluluk projesi başlatıldı.

HAKKARİ 01.09.2021, 17:09
Hakkari’de "Bir Dolap Kitap, Bir Dolap Oyuncak" projesi

Hakkari Girişimci Kadınlar ve Sosyal Yardımlaşma Derneği tarafından "Bir Dolap Kitap, Bir Dolap Oyuncak" sosyal sorumluluk projesi başlatıldı.

Hakkari Girişimci Kadınlar ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Şeyma Dolunay ile Hakkari Üniversitesi Eğitim Fakültesinden Dr. Öğretim Üyesi Ayşegül Ayyıldız, Berfin Anaokulu’nu ziyaret ederek "Bir Dolap Kitap, Bir Dolap Oyuncak" sosyal sorumluluk projesini başlattılar. Hakkari Girişimci Kadınlar ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Şeyma Dolunay, amaçlarının Hakkari’de oyuncak ve kitap konusunda eksiği olan anaokullarını güçlendirmek olduğunu söyledi. Dolunay, “Proje kapsamında ilk olarak Dr. Öğretim Üyesi Ayşegül Ayyıldız, oğlunun oyuncak ve kitaplarını okula bağışlamıştır. Dolaplara oğlunun ismini vermiştir. Proje gönüllü olarak yürütülmektedir ve sürdürülebilir bir projedir” dedi.

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