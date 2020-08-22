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Hakkari’de berber ve kuaförler kurallara uydu
HAKKARİ’DE YENİ TİP KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA BERBER, KUAFÖR VE GÜZELLİK SALONLARIN HİJYEN KURALLARA UYDUĞU BELİRTİLDİ.
HAKKARİ 22.08.2020, 11:25
Hakkari’de yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında berber, kuaför ve güzellik salonların hijyen kurallara uyduğu belirtildi.
Maskesini takıp kapıda bekleyen ve personele ateşini ölçtüren berber, kuaför ve güzellik salonların korona virüs tedbirleri kapsamında tüm kurallara uyduğu görüldü. Kuaför girişine bırakılan el dezenfekte makinesinde ellerini dezenfekte eden müşteriler, ayaklarına geçirdiği galoşlara kuaförüne giriş yaptı. Hakkari Valiliği tarafından sıkı tutulan denetimlerin etkili olmaya başladığını belirten vatandaşlar, işyerlerini büyük bir çoğunluğunun yapılan denetimler sayesinde kurallara riayet ettiğini ifade ederek, yetkililere teşekkür ettiler.
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