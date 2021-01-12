Hakkari’de bahar havası

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’ye beklenen karın halen yağmaması vatandaşları endişelendirmeye başladı.

Her yıl aralık ayında yaklaşık bir metre karın bulunduğu Hakkari’de bu yıl kent merkezine sadece 30 santimetre kar yağması ve yağan karında kısa sürede ermesi vatandaşları endişelendirmeye başladı. Mevsim değişikliğinin Hakkari ve çevresini ciddi bir şekilde etkilediğini belirten vatandaşlar, bu yıl sadece yüksek kesimlerde kar bulunduğunu söylediler.

Hakkari’nin değişik köylerinde bahar havasının yaşanması da vatandaşları hem sevindirdi hem de endişelendirdi.