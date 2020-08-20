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Hakkari’de b kınalı keklik doğaya bırakıldı
GAZİANTEP KINALI KEKLİK ÜRETİM İSTASYONUNDAN HAKKARİ’YE GÖNDERİLEN 1000 ADET KINALI KEKLİK, DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR MÜDÜRLÜĞÜMÜZ EKİPLERİNCE, KEKLİK POLARİZASYONUN AZALDIĞI BELLİ NOKTALARDA DOĞAYA SALINDI.
HAKKARİ 20.08.2020, 13:29
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Gaziantep Kınalı Keklik Üretim İstasyonundan Hakkari’ye gönderilen bin Kınalı Keklik, doğaya salındı.
Gaziantep Kınalı Keklik Üretim İstasyonundan Hakkari’ye gönderilen bin Kınalı Keklik, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğümüz ekiplerince, keklik polarizasyonun azaldığı belli noktalarda doğaya salındı. Doğa Koruma Milli Parklar Hakkari Şube Müdürü Necmettin Yılmaz, Gaziantep Kınalı Keklik Üretim İstasyonundan Hakkari’ye gönderilen bin Kınalı Keklik, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince keklik polarizasyonun azaldığı belli noktalarda doğaya saldıklarını söyledi.
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