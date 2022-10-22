Hakkari’de atıklar sanata dönüşüyor

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’de düzenlenen ‘Atıklar Sanata Dönüşüyor’ etkinliği büyük ilgi gördü .

Hakkari Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi aynı zamanda Katarsis Kültür Sanat ve Eğitim Derneği Başkanı Doç. Dr. Firdevs Sağlam tarafından düzenlenen etkinliğe çocuklar ve gençler büyük ilgi gösterdi. Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği etkinlikte, atıklar güzel süs eşyalarına dönüştürüldü.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Katarsis Kültür Sanat ve Eğitim Derneği Başkanı Doç. Dr. Firdevs Sağlam, düzenlenen etkinlikte atıkların geri dönüşüm ile kullanılmasının öngörüldüğünü belirtti. Her yaş gurubunda farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını ifade eden Sağlam, “Dünyanın ve ülkemizin gündeminde olan atıklar, geri dönüşüm kavramı ile ilgili olarak, farklı alanlar üzerinde çalışmalar yapılıyor. Biz de Hakkari’de, farklı yaş guruplarıyla atıklardan sanatsal ürünler çıkartmak ve her yaş grubuna bununla ilgili farkındalık kazandırmak için böyle bir etkinlik düzenledik. Atıklardan sanat üretimi yapmak ile aynı zamanda hayal gücünün geliştiğini biliyoruz. Bununda çalışmalarımıza artı değer kazandıracağını düşünüyoruz” dedi.

Etkinliğe katılan Meryem Kılıç ise, "Hakkari’de ilk defa yapılan ‘Atıklar sanata dönüşüyor’ etkinliğine katılıyoruz. Burada peçete, boya, kontrplak, terzilerde aldığımız fazla bez parçalarını, çizgi kahramanlara ve sanatsal ürünlere çevirdik” ifadelerini kullandı.