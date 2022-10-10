Hakkari’de aşiret düğününde izdiham

Hakkari’nin Slehi Aşiret Lideri eski Belediye Başkanı Fatih Keskin’nin kardeşi Avukat Azad Keskin’nin düğün töreninde geline 3,5 kilo altın, damada ise 4 milyon TL takıldı.

Keskinler semtinde Türk bayrakları ile süslenen alanda Avukat Azad Keskin Eda Tanyürek ile dünya evine girdi. Eda ve Azad Keskin çiftinin iki gün iki gece devam eden düğün töreni için 30 küçükbaş hayvan, 5 büyükbaş hayvan olmak üzere 35 hayvan kesildi. Davetliler damada hediye vermek için uzun kuyruklar oluştururken yer yer zor anlar yaşadılar. Gelinin getirilmesi sırasında ise adeta izdiham yaşandı. Yere düşenler ise davetlilerin yardımı ile yerde kaldırıldı. Düğünde töreninde davetliler yağışlı havaya aldırış etmeden uzun süre halaylar çekti. Zaman zaman alanda halay çekmesine dar gelmesi üzerine yüzlerce davetli ise oturarak halayları izledi.

Düğün törenine siyasi parti temsilcileri, emniyet mensupları, aşiret liderleri, kanaat önderleri, ilçe ve belde başkanları, iş adamları, STK temsilcileri, yurt içi ve yurt dışından davetliler ile yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Yörenin gelenek ve göreneklerinin en güzel şekilde yansıtıldığı düğün töreninde geline 3,5 kilo altın, damada ise 4 milyon TL hediye edildi. Gelinin altın ağırlığını taşıyamaması ve zor anlar yaşaması üzerine gelin yüzünü eşarp ile kaptı.

Slehi Aşiret Lideri eski Belediye Başkanı Fatih Keskin, yakın ilgiden dolayı Allah herkesten razı olsun. Yağmurlu havada 10 binin üzerinde davetli düğünümüze iştirak etti. Rahmetli babamın emaneti kardeşim için herkes üzerine düşen görevi yaptı. Hakkari ve çevre illerden aşiret liderleri, kanaat önderleri, yurt içi ve yurt dışından davetli düğünümüze katıldı. Düğünler birlik ve beraberliğin göstergesidir. Çünkü düğünlerde insanlar bir birlerini sever sayar. Hakkari’nin iki güzel geleneği var düğünler ve taziyelerdir. Bize bu mutluluğu yaşatan herkese teşekkür ederiz” dedi.

Aşiret Lideri Fatih Keskin’in Avukat kardeşi Azad Keskin ise “Hakkari’nin il ve ilçeleri yurt içi ve yurt dışında düğünümüze iştirak ederek bizi onurlandıran herkese teşekkür ediyoruz” dedi.