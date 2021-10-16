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Hakkari’de asfalt çalışması

Hakkari’nin Merzan Mahallesi’nde birçok okulun bulunduğu bölgede asfalt çalışması başlatıldı.

HAKKARİ 16.10.2021, 10:47
Hakkari’de asfalt çalışması

Hakkari’nin Merzan Mahallesi’nde birçok okulun bulunduğu bölgede asfalt çalışması başlatıldı.

Kent merkezinde doğalgaz döşeme çalışmalarının tamamlandığı birçok mahalle yolu kademeli olarak asfaltlanıyor. Yeni, Gazi, Berçelan, Bulak, Pehlivan gibi birçok mahallenin asfalta kavuşturulduğu Hakkari’de çalışmalar devam ediyor. Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık’ın yakından takip ettiği asfalt çalışmaları bu defa de Merzan okullar bölgesinde start aldı. Toz ve topraktan geçilmeyen ve kışın geçit vermeyen yol, belediye ekipleri tarafından asfaltlanmaya başlandı.

Yurtkur binası önünde başlayan asfalt çalışmalarının Kelikesk mevkii ve bu güzergahtan Gulazüryan’dan Katremas Köprüsü’ne devam edeceği belirtildi.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, belediye çalışmalarında büyük bir mesafe kat ettiklerini belirterek, doğalgaz çalışmalarının tamamlandığı yolların tamamen asfaltlanacağını söyledi.

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