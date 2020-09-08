Hakkari’de asfalt çalışmaları hız kesmeden devam ediyor
HAKKARİ BELEDİYESİ TARAFINDAN KENTİN DEĞİŞİK NOKTALARINDA YAPILAN YOL ONARIM VE ASFALT ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ OLARAK DEVAM EDİYOR.
Hakkari Belediyesi tarafından kentin değişik noktalarında yapılan yol onarım ve asfalt çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor.
Birçok cadde, sokak ve mahalle yolunun asfaltlandığı Hakkari’de çalışmalar kademeli bir şekilde sürüyor. Fen işleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerce, Altay Caddesi’nde bitümlü sıcak asfalt (BSK) öncesi asfalt söküm çalışmasını gerçekleştirdi. Başkan Yardımcısı Hamit Zibek ve beraberindeki teknik ekip de çalışmaları yerinde denetledi.
Yapılan asfalt söküm çalışmalarının ardından caddenin yeni asfalta kavuşturulacağı belirtildi.
Akşam saatlerinde ise Derviş Yalım Caddesi’nde üstyapı çalışmaları kapsamında bitümlü sıcak asfalt döküm yapıldı. Çalışmaların memnuniyet verici olduğunu belirten vatandaşlar, doğalgaz döşeme çalışmaları sonrası yolların yeniden asfaltlanmasından dolayı belediye ekiplerine teşekkür ettiler.
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