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Hakkari’de asansörler denetlendi

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ekipleri tarafından kentteki bazı kurum ve iş yerlerindeki asansörler denetlendi.

HAKKARİ 15.06.2021, 11:30
Hakkari’de asansörler denetlendi

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ekipleri tarafından kentteki bazı kurum ve iş yerlerindeki asansörler denetlendi.

Hakkari Belediyesi, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 4 Mayıs 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliğine göre denetimlerini sürdürüyor. İlgili yönetmelik çerçevesinde Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ile birlikte denetim yapan zabıta ekipleri, ilgili bina görevlilerini de bilgilendirdi.
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