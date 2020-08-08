Hakkari’de arı kolonisi çarşı merkezine indi

Hakkari’de bir giyim mağazasının reklam tabelasına konan arı kolonisi paniğe neden oldu.

Hakkari’nin en işlek noktası olan Cumhuriyet Caddesi’nde bir iş yerinin reklam tabelasına konan arı kolonisi ilginç görüntülere neden oldu. Binlerce arıdan oluşan arı kolonisi reklam tabelasını bir anda sarınca yoldan geçenler ile iş yeri sahiplerine kısa süreli şaşkınlık yaşattı. Binlerce arıyı bir arada gören meraklı vatandaşlar ise cep telefonlarıyla anı görüntülemeye çalıştı. Yoldan geçen bir arıcı ise, bir akrabasından boş arı kovanı ve arıcı kıyafeti isteyerek tabelaya oğul veren arıları uzun uğraşlardan sonra kovana koymayı başardı. Arıcı Şahin Aydın, çarşı merkezinde geçerken arı kolonisini izleyen kalabalığı gördüğünü ifade ederek, akrabasından malzemeleri isteyerek arı kolonisini kovana koyduğunu söyledi. Çarşıda yürürken kalabalığı gördüğünü ifade eden Aydın, "Yanlarına varınca bir arı kolonisinin reklam tabelasına konmuştu. İnsanlar caddeden geçemiyordu. Hemen bir akrabamı çağırarak malzemeleri istedim. Arıları kovana koymayı başardım. Birkaç kovan arım vardı. Bunları da onların yanına götürüp besleyeceğim” dedi.

Bağışlı köy muhtarı Basri Yoldaş ise arıları ilk görenin kendisi olduğunu ve yakalamaya çalıştığında arılar tarafından ısırıldığını söyledi. Yoldaş, ”Arı kolonisi ilk önce VEDAŞ binasına kondu. Camdan yakalamaya çalıştım ama saldırdılar ve bileğimden ısırıldım. Arılar daha sonra çarşı merkezinde ki bir giyim mağazasının tabelasına kondu. Tabelaya konan arıları gören vatandaşlar yoldan geçemedi. Sağ olsun bir arıcı malzemeleri getirdi ve arıları kovana koydu” dedi.

Caddede yaşanan hareketlilik, arıların kovana konulması ile sona erdi.