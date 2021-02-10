Hakkari’de anne çocuk sanat etkinliği düzenlendi

Hakkari’de Katarsis Kültür Sanat ve Eğitim Derneği tarafından açık havada düzenlenen "Anne Çocuk Sanat Atölyesi" etkinliği düzenledi.

Yeni tip korona virüs nedeniyle evden çıkamayan çocukların sanatsal faaliyetlere katılmalarını sağlamak maksadıyla Valilik, İl Emniyet Müdürlüğü, belediye ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) İl Yatırım Destek Ofisi’nin desteğiyle Kent Park’ta gerçekleştirilen etkinliğe çocuklar aileleri ile birlikte yoğun ilgi gösterdi.

Aileleriyle etkinliğe katılan çocuklar, burada kurulan masalarda müzik eşliğinde resim çizdi, kağıt hamurdan maske, kukla ve ritim çalışması yaptı. İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri de çocukların çalışmalarına eşlik ederek kek ve meyve suyu dağıtarak değişik oyunlarına eşlik etti.

Hakkari Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi ve Katarsis Kültür Sanat ve Eğitim Derneği Başkanı Firdevs Sağlam, etkinlikte anne çocuk sanat atölyesi adı altında etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.

Pandemi nedeniyle birçok etkinliğin yapılamadığını ifade eden Sağlam, "Biz de buna alternatif olarak açık havada sanat atölyeleri kurduk. Bu bir ilk oldu. Buna benzer etkinliklere artırmak gerekir. Burada anne ve çocukların beraber çalışabileceği, üretebileceği bir alan oluşturduk. Atölye çalışmalarının içinde kukla yapımı, kağıt hamurundan maske, ritim ve resim çalışmaları var. Yarıyıl tatilinde çocuk ve annelerine yönelik sanatsal ve kültürel anlamda açık hava atölyesi kurarak bu etkinliği düzenledik. Desteklerinden dolayı Hakkari Valiliğine, İl Emniyet Müdürlüğüne, DAKA İl Müdürlüğüne, belediyeye çok teşekkür ederim" dedi.