Hakkari’de 93 kilo eroin ele geçirildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde durdurulan bir kamyonette 93 kilo eroin ele geçirildi.

Hakkari valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimiz tarafından “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 04.11.2021 günü ilimiz Yüksekova ilçesinde durdurulan bir kamyonette yapılan aramalarda ev eşyalarının içerisine zulalanmış vaziyette; 93.000 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili 2 şüpheli şahıs yakalanmış olup; adli tahkikat devam etmektedir" denildi.