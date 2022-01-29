Hakkari’de 82 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Hakkari’de etkili olan kar yağışı nedeniyle 82 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Hakkari’de etkili olan kar yağışı belirli aralıklarla etkisini sürdürüyor. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Hakkari merkeze bağlı 13 köy ve 69 mezra olmak üzere toplam 82 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Öte yandan, Hakkari İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.