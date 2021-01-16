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Hakkari’de 82 yerleşim yeri ulaşıma kapandı
Hakkari’de kar yağışı nedeniyle kapanan 82 yerleşim yolunun yeniden ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi karla mücadele ekibi çalışmalarını aralıksız olarak sürüyor.
HAKKARİ 16.01.2021, 15:44
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Hakkari’de kar yağışı nedeniyle kapanan 82 yerleşim yolunun yeniden ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi karla mücadele ekibi çalışmalarını aralıksız olarak sürüyor.Hakkari Valiliğinden yapılan açıkşamada, Kar yağışı münasebetiyle kapanan köy ve mezarlardaki karla mücadele çalışmaları devam ediyor. Merkezde 4 köy, 19 mezra, Yüksekova’da 10 köy, 13 mezra, Şemdinli’de 6 köy, 30 mezra yolunun yeniden ulaşıma açılması için il özel idaresi karla mücadele ekibi çalışmalarını sürdürüyor” denildi.
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