Hakkari’de 74 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Hakkari’de etkili olan kar yağışı nedeniyle 74 yerleşim yeri ulaşıma kapandı.

Akşam saatlerinde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Hakkari merkezde 18 köy ve 34 mezra, Yüksekova ilçesinde ise 4 köy ve 18 mezra yolu ulaşıma kapandı. Hakkari İl Özel İdaresi yetkilileri, 74 yerleşim yerinin saat 08.30 itibarı ile ulaşıma kapandığını belirterek, yolların açılması için çalışmaların sürdüğünü belirttiler.