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Hakkari’de 700 bağ ot yandı

Hakkari’nin Çimenli köyünde kışın hayvanlar için istiflenen yaklaşık 700 bağ ot yandı.

HAKKARİ 05.07.2022, 11:11
Hakkari’de 700 bağ ot yandı

Hakkari’nin Çimenli köyünde kışın hayvanlar için istiflenen yaklaşık 700 bağ ot yandı.

Alınan bilgilere göre yangın, Hakkari-Çukurca karayolu üzerindeki Çimenli köyü Seyitler Mahallesi’nde saat 05.30 sıralarında meydana geldi. Fethi Kurt’a ait ot yığını, bilinmeyen bir sebepten dolayı yanmaya başladı. Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucunda yangın çevreye sıçramadan söndürüldü. Yangın sonrası ilk belirlemelere göre 700 bağ ot yandığı belirlenirken, olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.

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