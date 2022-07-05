Hakkari’de 700 bağ ot yandı

Hakkari’nin Çimenli köyünde kışın hayvanlar için istiflenen yaklaşık 700 bağ ot yandı.

Alınan bilgilere göre yangın, Hakkari-Çukurca karayolu üzerindeki Çimenli köyü Seyitler Mahallesi’nde saat 05.30 sıralarında meydana geldi. Fethi Kurt’a ait ot yığını, bilinmeyen bir sebepten dolayı yanmaya başladı. Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucunda yangın çevreye sıçramadan söndürüldü. Yangın sonrası ilk belirlemelere göre 700 bağ ot yandığı belirlenirken, olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.