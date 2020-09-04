Hakkari’de 7 kilo metamfetamin ele geçirildi

Hakkari’de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 7 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında bir araçta yaptıkları aramada 7 kilogram metamfetamin ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.