Hakkari’de 650 kınalı keklik doğaya salındı

Hakkari’de "Doğaya Kanatlı Yaban Hayvanı Yerleştirme Programı" çerçevesinde 650 kınalı keklik doğaya salındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünün "Doğaya Kanatlı Yaban Hayvanı Yerleştirme Programı" bünyesinde Hakkari ve ilçelerinde 650 kınalı keklik doğaya salındı.

DKMP Hakkari Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezini ile Yüksekova, Şemdinli ve Çukurca ilçelerinde keklikler doğaya bırakıldı. DKMP İl Şube Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Keklik salım programı bünyesinde 650 adet kınalı keklik Hakkari merkez ve ilçe köylerinde doğaya salınmıştır. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.