Hakkari’de 64 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yapılan çalışmalar sonucunda 64 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanması amacıyla yapılan çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “İlimiz Yüksekova ilçesi Yeniköprü Yol Kontrol Noktasında yapılan kontrolde, 64 adet kaçak cep telefonu ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili 2 şüpheli şahıs yakalanmış olup, adli tahkikat devam etmektedir" denildi.