Hakkari’de 63 köy ve 178 mezra yolu kapandı

Hakkari’de etkili olan kar yağışı nedeniyle 63 köy ve 178 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Hakkari İl Özel İdaresi yetkilileri, il genelinde devam eden kar yağışı nedeniyle merkeze bağlı 27 köy ve 68 mezra, Çukurca’da 5 köy ve 9 mezra, Derecik’te 2 köy ve 8 mezra, Şemdinli’de 18 köy ve 69 mezra ile Yüksekova ilçesinde de 11 köy ve 24 mezra olmak üzere 63 köy ve 178 mezra yolunun ulaşıma kapandığını duyurdu.

Kapalı köy ve mezra yollarının yeniden ulaşıma açılması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.