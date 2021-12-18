Hakkari’de 56 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Hakkari il merkezi ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 56 yerleşim yeri ulaşıma kapandı.

Hakkari’de dün gün etkili olan kar yağışı nedeniyle merkezde 8 köy ve 17 mezra, Şemdinli’de 7 köy ve 18 mezra ile Yüksekova ilçesinde ise 1 köy ve 5 mezra yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Müdürlüğü yetkilileri, 16 köy ve 40 mezra yolunun yeniden açılması için karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü belirttiler.