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Hakkari’de 49 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
Hakkari’de etkili olan kar yağışı nedeniyle 49 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
HAKKARİ 26.03.2022, 11:43
Hakkari’de etkili olan kar yağışı nedeniyle 49 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Müdürlüğü yetkilileri, il merkezinde 3 köy ve 4 mezra, Şemdinli’de 7 köy ve 33 mezra ile Yüksekova ilçesinde 1 köy ve 1 mezra olmak üzere 49 yerleşim yerinin ulaşıma kapandığını belirttiler. Yolların yeniden açılması için karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürüyor