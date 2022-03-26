Hakkari’de 49 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Hakkari’de etkili olan kar yağışı nedeniyle 49 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Müdürlüğü yetkilileri, il merkezinde 3 köy ve 4 mezra, Şemdinli’de 7 köy ve 33 mezra ile Yüksekova ilçesinde 1 köy ve 1 mezra olmak üzere 49 yerleşim yerinin ulaşıma kapandığını belirttiler. Yolların yeniden açılması için karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürüyor