Hakkari’de 47 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki uygulama noktasında durdurulan bir araçta 47 kilo 400 gram uyuşturucu/uyarıcı madde ele geçirildi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Yüksekova ilçesinde uygulama noktasında durdurulan bir araçta 42 kilo 600 gram takoz esrar ve 4 kilo 800 gram afyon sakızı olmak üzere toplam 47 kilo 400 gram uyuşturucu/uyarıcı madde ele geçirilmiş olup, şüpheli hakkında gerekli adli tahkikata başlanmıştır" denildi.