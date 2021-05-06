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Hakkari’de 45 kişiye “kısıtlama” cezası

Hakkari’de sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı gerekçesiyle bir günde 45 kişiye para cezası kesildi.

HAKKARİ 06.05.2021, 10:15
Hakkari’de 45 kişiye “kısıtlama” cezası

Hakkari’de sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı gerekçesiyle bir günde 45 kişiye para cezası kesildi.

Hakkari polisi izin belgisi olmadan dışarı çıkan ve maske yasağını ihlal edenlere 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. Maddesi uyarınca cezalar uygulamaya devam ediyor. Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin değişik noktalarında denetimlerde bulundu. 225 kişi üzerinde yapılan uygulamada izin belgeleri olmadan dışarı çıkan 45 kişiye ceza kesilirken, kuralları ihlal eden 12 iş yeri ise kapatıldı.

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda başlatılan denetimler aralıksız olarak devam ediyor.
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