Hakkari’de 43 okul doğalgaza kavuştu

Hakkari’de doğalgaz dönüşümü sağlanan okul sayısı toplamda 43 oldu.

Hakkari’ye geldiği ilk günden itibaren başlattığı eğitim seferberliğiyle büyük takdir toplayan Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, bu kez de okullarda doğalgaz dönüşümü mutluluğunun yaşanmasına vesile oldu. Doğalgaz dönüşümü sağlanan okullardaki öğrenciler, en iyi ısınma şartlarına ulaşırken, ısınmanın devlete olan maliyetinin azaldı ve hava kirliliğinin önlenmesi açısından da daha kaliteli bir iklime kavuştuğu belirtildi.

Açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, okulların fiziki yapılarının eğitim öğretim faaliyetlerine olan etkisi hakkında bilgi verdi. Müdür Gür, "Çocuklarımızın daha iyi şartlarda eğitim almaları için çok yönlü çalışma ilkemizi koruyoruz. Bakanlığımızın öncülüğünde, valimizin himayelerinde okullarımızın fiziki şartlarını iyileştirmek adına verdiğimiz bakım onarım ve donatım çalışmalarının yanında, ısınma problemlerini de ortadan kaldırdık. Bu yıl itibariyle 43 okulumuz doğalgaza kavuştu. İlimize, öğretmen ve öğrencilerimize hayırlı olsun” dedi.