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Hakkari’de 4 işletmeye ceza

HAKKARİ BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ VE VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GIDA KONTROL BİRİMİ TARAFINDAN YAPILAN DENETİMLERDE UYARILARA UYMAYAN 4 İŞLETMEYE BİN 568 TL CEZA KESİLDİ.

HAKKARİ 29.09.2020, 12:52
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Hakkari’de 4 işletmeye ceza

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Veteriner İşleri Müdürlüğü Gıda Kontrol Birimi tarafından yapılan denetimlerde uyarılara uymayan 4 işletmeye bin 568 TL ceza kesildi.

Zabıta Müdürü Adil Demir ve beraberindeki zabıta ekibi, kentin değişik noktalarındaki denetimlerini sürdürüyor. Belediye ekipleri, unlu mamulleri ile pastacılık sektöründe faaliyet yürüten esnafa yönelik hijyen ve gıda denetimi gerçekleştirdi. Daha önce yapılan uyarılara uymayan 4 işletmeye bin 568 TL cezai işlem uygulandı.

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