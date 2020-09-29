Hakkari’de 4 işletmeye ceza

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Veteriner İşleri Müdürlüğü Gıda Kontrol Birimi tarafından yapılan denetimlerde uyarılara uymayan 4 işletmeye bin 568 TL ceza kesildi.

Zabıta Müdürü Adil Demir ve beraberindeki zabıta ekibi, kentin değişik noktalarındaki denetimlerini sürdürüyor. Belediye ekipleri, unlu mamulleri ile pastacılık sektöründe faaliyet yürüten esnafa yönelik hijyen ve gıda denetimi gerçekleştirdi. Daha önce yapılan uyarılara uymayan 4 işletmeye bin 568 TL cezai işlem uygulandı.