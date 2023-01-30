Hakkari’de 39 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Hakkari’de etkili olan kar yağışı nedeniyle 39 yerleşim yolu yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Hakkari İl Özel İdaresi yetkilileri, il genelinde devam eden kar yağışı nedeniyle merkezde 1 köy ve 1 mezra, Şemdinli’de 3 köy ve 24 mezra ile Yüksekova ilçesinde 2 köy ve 8 mezra yolu olmak üzere toplam 39 yerleşim yeri yolunun kapandığını bildirdi.

Kapalı köy ve mezra yollarının yeniden ulaşıma açılması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.