Hakkari’de 36 yerleşim yolu ulaşıma açıldı

Hakkari il genelinde kar yağışı nedeniyle kapanan 36 yerleşim yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Önceki gün kar yağışı ve tipi yüzünden ulaşıma kapanan 8 köy, 28 mezra yolu il özel idaresi karla mücadele ekibinin geceli gündüzlü çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı. Yerleşim yollarının ulaşıma açılması ile birlikte üst bölgelerde de yol genişletme çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.