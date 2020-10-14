Hakkari’de 36 okul ‘Okulum Temiz Belgesi’ aldı

Milli Eğitim Bakanlığı ile TSE arasında imzalanan "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirmesi ve Enfeksiyonu Önleme" işbirliği protokolü kapsamında "Okulum Temiz Belgesi"ne başvuran ve belge almaya hak kazanan 9 okul için belge töreni düzenlendi.

Sosyal Bilimler Lisesi Müdürlüğünde gerçekleştirilen törene İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ve belge verilecek okulların müdürleri katıldı. Okulda ve sınıflarda incelemelerde bulunup öğrencilerle sohbet eden Müdür Gür, “İlimiz genelinde 172 okulumuz ‘Okulum Temiz Belgesi’ almak için müracaatını gerçekleştirmiş olup, uzman iç tetkikçilerce yapılan denetimlerde, başvuran okullarımızın yüzde 70’inin gerekli koşulları taşıdığı tespit edilmiştir. Saha denetimleri sonucunda bugün itibari ile 36 okulumuz ‘Okulum Temiz Belgesi’ ile başarılarını taçlandırdı. Belgelendirme süreci hızla devam etmekte olup, belgeli okul sayısı her geçen gün artacaktır. Belge alan eğitim kurumlarının kalite standartlarını sürdürmeleri için gereken izleme ve rehberlik çalışmaları sürdürülecektir. Hedefimiz ilimizde bu belgeyi almayan okulumuzun kalmamasıdır. Bu süreçte ‘Okulum Temiz Belgesi’ni almaya hak kazanan okul müdürleri, öğretmenler ve personellerimize, korona virüsle mücadelede bilinç oluşturmaya öncülük ettikleri ve geleceğimiz olan öğrencilerimiz için gerekli her türlü tedbirleri alıp hayata geçirdiklerinden dolayı teşekkür eder, başarıların devamını dilerim" dedi.

Müdür Gür, konuşmasının ardından ‘Okulum Temiz Belgesi’ almaya hak kazanan okul müdürlerine belgelerini takdim etti.