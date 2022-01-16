Hakkari’de 328 yerleşim yerinin yolu kapandı

Hakkari’de etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 328 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Hakkari’ne etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Hakkari İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Müdürlüğü, Hakkari merkeze bağlı 22 köy ve 60 mezra, Çukurca’da 8 köy ve 14 mezra, Yüksekova’da 58 köy ve 76 mezra, Şemdinli’de 18 köy ve 68 mezra ile Derecik ilçesinde 3 köy ve 1 mezra yolu olmak üzere toplam 328 yerleşim yeri yolunun kapandığını duyurdu. Yolların yeniden açılması için il özel idaresi karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.