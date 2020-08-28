Hakkari’de 30 hane daha kanalizasyona kavuştu

Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde 30 haneyi daha kanalizasyona kavuşturdu.

Kentin çeşitli noktalarında kanalizasyonu olmayan evler, belediye ekipleri tarafından tek tek kanalizasyon şebekesine kavuşturuluyor. Merzan Mahallesi Kelikesk semtinde de 30 aileye hitap edecek 500 metre kanalizasyon şebekesi döşeme çalışması yapıldı.

Kelikesk semti sakinleri, çalışmalardan dolayı belediye ekiplerine teşekkür etti.