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Hakkari’de 30 hane daha kanalizasyona kavuştu
HAKKARİ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜNE EKİPLERİ KENT MERKEZİNDE 30 HANEYİ DAHA KANALİZASYONA KAVUŞTURDU.
HAKKARİ 28.08.2020, 15:47
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Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde 30 haneyi daha kanalizasyona kavuşturdu.
Kentin çeşitli noktalarında kanalizasyonu olmayan evler, belediye ekipleri tarafından tek tek kanalizasyon şebekesine kavuşturuluyor. Merzan Mahallesi Kelikesk semtinde de 30 aileye hitap edecek 500 metre kanalizasyon şebekesi döşeme çalışması yapıldı.
Kelikesk semti sakinleri, çalışmalardan dolayı belediye ekiplerine teşekkür etti.
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