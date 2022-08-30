Hakkari’de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu
Hakkari’de 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yılı törenle kutlandı.
Hakkari’de 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yılı törenle kutlandı.
Valilik önünde düzenlenen tören, Atatürk heykeline çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, Cumhurbaşkanlığı mesajı okundu. Türk Silahlı Kuvvetleri adına günün anlam ve önemine binaen yapılan konuşmanın ardından halk oyunları gösterisi yapıldı.
Program Vali İdris Akbıyık’ın makamında tebrikleri kabul etmesiyle son buldu.
Programa Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, vali yardımcıları, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Mustafa Koşan, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Yunus Emre Özelgün, Rektör Prof. Dr. Ömer Pakiş, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, siyasi parti temsilcileri, dernek başkanları, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.
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