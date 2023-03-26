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Hakkari’de 3 büyüklüğünde deprem
HAKKARİ'DE MERKEZ ÜSSÜ KONAK KÖYÜ OLAN DEPREM HAKKARİ'DE HİS EDİLDİ. YÜKSEK BİNALARDA BULUNAN VATANDAŞLAR KENDİNİ DIŞARI ATTI.
HAKKARİ 26.03.2023, 04:39
Hakkari’de meydana gelen 3 büyüklüğündeki deprem korkuya neden oldu.
Hakkari’nin merkez üssü Konak köyü olan 5 kilometre yerin altında 3 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Depremin şiddeti ile birlikte yüksek katlı binalarda bulunan vatandaşlar evlerini terk etti. Can kaybının yaşanmadığı deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "26 Mart 2023 tarihinde 01.20’de Hakkari’ni Konak köyü merkezli yerin 5 kilometre derinlikte 3 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası yapılan taramada herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamıştır" paylaşımında bulundu.