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Hakkari’de 3 bin rakımda su çalışması

Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, kentin içme suyu ihtiyacının karşılandığı 3 bin rakımdaki ana hat şebekesi üzerindeki arızaları giderdi.

HAKKARİ 28.03.2021, 09:42
Hakkari’de 3 bin rakımda su çalışması

Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, kentin içme suyu ihtiyacının karşılandığı 3 bin rakımdaki ana hat şebekesi üzerindeki arızaları giderdi.

Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğüne bağlı ekipler, yağmur çamur demeden çalışmalarını sürdürüyor. Su arıza ekibinin bir kısmı yağan sağanak yağışlara aldırış etmeden kent merkezindeki arızaları giderirken, ekibin diğer kısmı ise 3 bin rakımda bulunan Otluca Golan bölgesindeki ana hat şebekesi üzerindeki maslaklarda oluşan arızaları giderdi.

Bölgenin zorlu doğa koşullarına adeta meydan okuyan belediye ekibinin çalışması, yöre halkı tarafından da takdirle karşılandı.
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