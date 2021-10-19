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Hakkari’de 3 bin 960 paket sigara ele geçirildi

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde bir kamyonet kasasındaki çuval içerisinde 3 bin 960 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

HAKKARİ 19.10.2021, 13:30
Hakkari’de 3 bin 960 paket sigara ele geçirildi

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde bir kamyonet kasasındaki çuval içerisinde 3 bin 960 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanması amacıyla yapılan çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Şemdinli ilçesi Alan köyü Cevizpınar mevkiinde icra edilen yol kontrol faaliyetinde; bir kamyonet kasasındaki çuval içerisinde toplam 3 bin 960 paket bandrolsüz gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

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