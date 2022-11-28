Hakkari’de 3 bin 500 rakımda mahsur kalan sürü kurtarıldı

Hakkari’nin 3 bin 500 rakımlı Berçelan Yaylası’nda kar yağışı nedeniyle mahsur kalan küçükbaş hayvan sürüsü, il özel idaresi karla mücadele ekibi tarafından kurtarıldı.

Yaz aylarında Berçelan Yaylası’na otlatılmak için götürülen küçükbaş hayvan sürüsü, kar yağışı ile birlikte Konak köyü yakınlarında mahsur kaldı. Durumun il özel idaresi karla mücadele ekibine bildirmesi üzerine ekipler seferber oldu. Kar kalınlığının yer yer 1,5 metreyi bulduğu bölgeye 5 saatte ulaşmayı başaran ekipler, yolun açılması ile birlikte mahsur kalan küçükbaş hayvan sürüsünü kurtararak merkeze getirti.

Sürünün başında bulunan Haydar Yiğit isimli çoban, yol açarak kendilerini kurtaran Hakkari Valiliği İl Özel İdaresi ve emeği geçen herkese teşekkür etti.