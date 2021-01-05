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Hakkari’de 254 kilo eroin ele geçirildi
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde polis ekipleri, 2021 yılının ilk haftasında rekor uyuşturucu operasyonuna imza atarak 254 kilo 140 gram eroin ele geçirdi.
HAKKARİ 05.01.2021, 14:34
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Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde polis ekipleri, 2021 yılının ilk haftasında rekor uyuşturucu operasyonuna imza atarak 254 kilo 140 gram eroin ele geçirdi.Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce Yüksekova ilçesi İpekyolu Caddesi üzerinde park halinde bulunan bir kamyonda yapılan aramada; aracın kasasına zulalanmış vaziyette toplam 254 kilo 140 gram eroin maddesi ele geçirildi Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.
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