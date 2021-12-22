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Hakkari’de 247 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
HAKKARİ (İHA) – Hakkari’de etkili olan kar yağışı nedeniyle 247 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
HAKKARİ 22.12.2021, 09:44
HAKKARİ (İHA) – Hakkari’de etkili olan kar yağışı nedeniyle 247 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde 69 köy ve 178 mezra yolu ulaşıma kapandı. Merkezde 25 köy, 64 mezra, Şemdinli’de 18 köy, 65 mezra ve Yüksekova’da 26 köy, 49 mezra yolu ulaşıma kapanmıştır. Yolların yeniden ulaşıma açılması için il özel idaresi karla mücadele ekipleri çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor" denildi.