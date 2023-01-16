Hakkari’de 230 adet cep telefonu ele geçirildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada 230 adet gümrük kaçağı akıllı cep telefonu ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda sonucunda Yüksekova ilçesindeki polis kontrol noktasında şüphe üzerine bir aracın durdurulduğu belirtildi. Açıklamada, “Araçta yapılan aramada 230 adet gümrük kaçağı akıllı cep telefonu ele geçirilmiştir” denildi.