Hakkari’de 22 hanenin su sorunu çözüldü

Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü yıllardır içme suyu sıkıntısı yaşayan bir mahallenin su sıkıntısına son verdi.

Hakkari’nin Keklikpınar Mahallesi’nde yıllardır içme suyu sıkıntısı yaşayan 22 hane, yapılan geceli gündüzlü çalışmalar sonucunda içme suyu hattına kavuştu. Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü Ayhan Tunç ve beraberindeki iki ayrı ekip, Keklikpınar Mahallesi’nin su sorununu gidermek için harekete geçti. İş makinelerinin desteği ile dondurucu soğuk havada yapılan çalışmalar gece geç saatlere kadar devam etti. Ana şebekeden 100 metre mesafede bulunan alan kazılarak boruların döşenmesi ile birlikte 22 hane yıllardır ihtiyacı olan suya kavuşturuldu.

Gece geç saatlere kadar mahallede çalışan ekiplere mahalle sakinleri de yemek ve çay ikram ederek, çalışmalarda duydukları memnuniyeti dile getirip Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ve Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekibine çalışmalarında dolayı teşekkür etti.

Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşın içme suyu sıkıntısı yaşamaması için ekiplerin özverili bir şekilde çalıştığını belirttiler.