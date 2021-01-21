Hakkari’de 213 yerleşim yerinin yolu kapandı

Hakkari’de etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 213 yerleşim yeri yolunun yeniden açılması için çalışmalar sürüyor.

İl merkezinde 10 köy ve 29 mezra, Çukurca’da 4 köy ve 7 mezra, Derecikte 1 köy ve 7 mezra, Şemdinli’de 16 köy ve 63 mezra ile Yüksekova ilçesinde ise 26 köy ve 51 mezra yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolların açılması için il özel idaresi karla mücadele ekibi çalışmalarını sürdürüyor.