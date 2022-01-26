Hakkari’de 21 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapandı

Hakkari’de etkili olan kar yağışı nedeniyle 21 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Hakkari’de etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Hakkari merkeze bağlı 3 köy ve 8 mezra, Çukurca’da 3 köy ve 7 mezra olmak üzere toplam 21 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Hakkari İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.