Hakkari’de ‘2. Uluslararası Zap Sempozyumu’ başladı

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ile 5 ülkeden gelen bilim insanlarının katılımıyla “2. Uluslararası Zap Havzası Kültürel Miras ve Sözlü Gelenek Sempozyumu” başladı.

Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen 2. Uluslararası Zap Sempozyumunda konuşan Vali Akbıyık, davetlilere teşekkür ederek, kültür ve medeniyet konularına değindi.

Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş de; Emevi, Abbasi, Selçuklu, Zengi, Eyyubi ve Osmanlı devletleri döneminde kültür ve medeniyet alanında önemli gelişmeler kaydeden bölgenin, kültürel kimliğinin inşasını XII. yüzyıldan itibaren bu havzada etkin olan Hakkâri, Bahdinan, Mahmudi, Soran ve Şemdinan beylikleri döneminde gerçekleştirdiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Danışmanı Gülşen Orhan’ın da katıldığı sempozyum, 5 ülkeden gelen bilim insanları ve araştırmacı-yazarların sunumlarıyla devam etti. 2. Uluslararası Zap Havzası Kültürel Miras ve Sözlü Gelenek Sempozyumunun 22 Ekim tarihinde sona ereceği bildirildi.