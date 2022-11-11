Hakkari’de 2 bin 500 fidan dikildi

Hakkari’de Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri çerçevesinde 2 bin 500 fidan dikildi.

Hakkari’nin Sümbül Mahallesi Kent Ormanı yanındaki alanda 2 bin 500 adet fidan toprakla buluşturuldu. Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Hakkari dağlarını daha da güzelleştirmek için fidan dikmeye devam edeceklerini söyledi. Vali Akbıyık, “Türkiye’nin her tarafında olduğu gibi Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Tarım Ve Orman Bakanlığımızın koordinesinde bizde Hakkari’de valiliğimiz ve orman işletme müdürlüğü koordinesinde tüm kamu kurum ve kuruluşların, Hakkarili vatandaşların ve öğrencilerin katılımıyla daha güzel ve daha yeşil bir Hakkari için buradayız. Türkiye yüzyılına katkı için, Hakkari için çocuklarımıza ve torunlarımıza bir nefes vermek için fidanları toprakla buluşturduk” dedi.

Orman İşletme Müdürü Hakan Zeybek ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde 2019 yılında 11 Kasım gününün Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan edildiğini belirterek, “Türkiye genelinde 81 ilde fidanlar bugün toprakla buluşuyor. Yeşil bir Hakkari, yeşil bir dünya bırakmak için ormancılık ana hedefimizdir. Sümbül Mahallesi Kent Ormanı yanındaki alanda toplamda 2 bin 500 adet sedir, karaçam, alıç, badem ve yalancı akasya fidanını toprakla buluşturulduk” şeklinde konuştu.

Vali Akbıyık ve beraberindeki protokol üyeleri, öğrencilerle birlikte fidan diktiler. Vali Akbıyık, ağaçlandırma etkinliğine katılan tüm kurum personelleri ile ayrı ayrı fotoğraf çektirdi.

Ağaçlandırma etkinliğine Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Vekili Mustafa Berat Kasımoğlu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel, Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Rektör Prof. Dr. Ömer Pakiş, belediye başkan yardımcıları Hamit Zibek ve Abdulmecit Yılmaz, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.