Son Dakika
Hakkari’de 2 bin 245 adet tabanca gövdesi ele geçirildi
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir araçta 2 bin 245 adet tabanca gövdesi ele geçirildi.
HAKKARİ 05.12.2021, 17:39
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir araçta 2 bin 245 adet tabanca gövdesi ele geçirildi.
Hakkari Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Yüksekova ilçesindeki Van yolu üzerindeki polis kontrol noktasında şüphe üzerine bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada 2 bin 245 adet tabanca gövdesi ele geçirilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.